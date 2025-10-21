Gregucci: “Con il Frosinone è la finale dei Mondiali. Mercato? Romperò l’anima alla società per avere il meglio”

21/10/2025 | 16:52:27

Angelo Gregucci, vice di Foti alla Sampdoria e suo sostituto in panchina, ha parlato in conferenza stampa: “Non ho ancora annusato la squadra. Avessi naso, andrei a tartufi. Non ho ancora annusato la squadra rispetto all’anno scorso. Lavorare non basta, servono umiltà e unità. Sono sempre stato circondato da sampdoriani e cercheremo di creare empatia con il gruppo. Mi sento nobile con questa maglia. Ho visto qualche problema, e lo dice anche la classifica. Il primo avversario siamo noi stessi: servono risultati subito, dobbiamo raggiungere la linea di galleggiamento. Col Frosinone è già una finale. Foti? L’ho fatto esordire da professionista, ho creduto in lui come uomo e come calciatore. Di questo ambiente, qui alla Samp, ho conosciuto solo eccellenze. Sul mercato? Romperò l’anima alla società per avere il meglio, ma ora pensiamo solo al Frosinone: è la nostra finale di Coppa del Mondo”.

FOTO X Sampdoria