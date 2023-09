Greenwood, un’altra burla con riapertura Lazio (impossibile) alle 19,30 dell’ultimo giorno

Mason Greenwood e la Lazio: la burla della notte, una storia senza un perché, una trattativa mai partita come si deve (parole a parte, peggio per chi ci crede…), un’idea buttata lì senza profondità. Siccome chiedete in tanti, noi rispondiamo, dopo aver aggiunto che Greenwood giocherà – com’è noto – per il Getafe piuttosto che per la Lazio (non basta questo?). Alle due e passa della notte tra giovedì e venerdì sarebbe stato proposto Greenwood alla Lazio, ma alla Lazio erano tutti a… dormire. Quando scrivi una cosa alle due e passa di notte, deve avere un senso, altrimenti appartiene alla lista dei nomi indicati, questa estate, per il mercato biancoceleste senza averne preso uno. E che creano problemi a chi lavora senza inventare troppe cose senza senso. Tutto parte da Zaha, continua con Paredes, André Silva, Bonazzoli, Luis Alberto in Arabia, passa per D’Ambrosio in mezzo a un’altra ventina di nomi e finisce non sappiamo dove. Ritenta, sarai più fortunato. Anche perché fino alle 20 si può essere sempre in tempo a collezionare altri due o tre nomi. E diventa ancora più comico il fatto di una trattativa addirittura riaperta alle 19,30 di venerdì, comprese le virgolette successive attribuite a tante cose senza un perché. Greenwood non avrebbe avuto un senso a prescindere dalle vicissitudini extracalcio che hanno condizionato non poco gli ultimi mesi della sua carriera. Pensa quando la riapri alle 19,30 e il mercato chiude alle 20: significa prendere in giro il tifoso medio, il tempo delle mele è finito da un pezzo, proprio questa sessione lo ha certificato. Greenwood non avrebbe avuto un senso perché in attacco la Lazio è stracoperta, non ha bisogno di una soluzione in più (anzi). Sarebbe bastato contare fino a 5, almeno alle 19,30, per evitare sensazionalismi e illudere la gente che mai ci ha creduto. Invece no, clicca qui: l’ennesima fake news. Ritenta, sarai più fortunato. La lista di almeno 25 nomi attribuiti alla Lazio senza un solo arrivo finisce nel carrello delle bufale o dei bolliti.

Foto: Sito United