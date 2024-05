Greenwood saluta il Getafe: “Vi sono incredibilmente grato. È stato un piacere giocare per voi”

Dopo l’ultima partita di campionato del Getafe, terminata con una sconfitta per 1-2 contro il Real Mallorca, l’attaccante inglese Mason Greenwood ha pubblicato un messaggio sui suoi social media in cui ha chiarito per salutare ll club: “Sono incredibilmente grato alla famiglia e ai tifosi del Getafe per una stagione incredibile. Grazie per avermi fatto sentire il benvenuto e uno di voi. Mi sono goduto ogni secondo con i miei compagni di squadra e con il club. Un finale dolce amaro, ma è stato un piacere giocare per voi. Vi auguro il meglio”,

Foto: Instagram Greenwood