Greenwood: “Pogba? Se venisse a Marsiglia, sarebbe fantastico”

Nell’intervista rilasciata a Téléfoot, dopo essere stato eletto giocatore del mese in Ligue 1, Mason Greenwood ha così risposto alla domanda su Paul Pogba: “È un uomo fantastico, un vero professionista. Mi ha preso sotto la sua ala al Manchester United e si è preso cura di me. È un giocatore di altissimo livello, penso che tutte le squadre in Europa vorrebbero averlo. Se venisse qui, sarebbe fantastico”.

Foto: Instagram Paul Pogba