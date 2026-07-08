Greenwood: il Fenerbahce corre. E conferme sul cartellino “scontato”

09/07/2026 | 00:00:07

Il Fenerbahce è in testa alla corsa per Mason Greenwood. Nelle ultime 48 ore i turchi stanno correndo e hanno intenzione di tagliare il targando. La Roma si è fermata, fino allo scorso weekend c’era la volontà di provare ad andare fino in fondo, ma come spiegato da lunedì le perplessità sono aumentate a dismisura tra giochi al rialzo e mega ingaggio. L’Atletico Madrid è andato su altri obiettivi. Ricordiamo che il Fenerbahce era già partito da una base di 7 milioni a stagioni più bonus (la proposta di ingaggio più alto) e può migliorarla. Soprattutto ci sono conferme sul fatto che il cartellino sia sceso sotto i 50 milioni e che si può andare a dama con una base di 40 più bonus. E ora il Fenerbahce ha fretta di chiudere. Soprattutto l’Olympique Marsiglia ha voglia di definire al più presto considerato il desiderio di Greenwood di cambiare aria al più presto.

Foto: Instagram Marsiglia