Greenwood e la Roma 40 giorni dopo: la situazione

01/07/2026 | 21:50:51

Mason Greenwood e la Roma: una storia partita il 23 maggio quando vi abbiamo raccontato che sarebbe stato uno dei sogni di Gian Piero Gasperini. Da quel momento i contatti sono andati avanti, il nome non va scartato, il profilo piace molto, i dialoghi con l’entourage sono andati avanti. Ma fino a questo momento la Roma ha deciso di non affondare, anche se il nome (non l’unico) va tenuto all’interno di una lista ristrettissima. Quando e se la situazione entrerà nel vivo, ne parleremo. Possiamo aggiungere che non ci sono stati summit con il padre di Greenwod e neanche vertici sull’argomento nella giornata di oggi a Trigoria. Per ora nulla, il resto lo vedremo. La Roma sta studiando la strategia migliore dopo aver tirato le somme il 30 giugno (ieri) senza alcun sacrificio tra le pedine più importanti dell’organico.

Foto: Instagram OM