Sirene arabe per Greenwood: Cristiano Ronaldo tenta il giocatore

04/08/2025 | 15:45:10

Ancora una volta Mason Greenwood è posto al centro delle dinamiche di mercato dei club arabi, in particolare dell’Al-Nassr. La società di Cristiano Ronaldo sembrerebbe intenzionata a fare un tentativo per prelevare dall’OM il calciatore inglese, autore di una stagione strabiliante in Ligue 1. L’appoggio di CR7, stando a quanto riferito da MARCA, potrebbe giocare un ruolo determinante ai fini della buona riuscita della trattativa. Dopo l’arrivo di Joao Felix, connazionale del fuoriclasse in maglia 7, un altro gioiello potrebbe approdare in Saudi Pro League. I 21 gol e i 6 assist realizzati nel campionato francese hanno certamente inciso, così come hanno confermato le indubbie qualità dell’ex Manchester United che, al netto della presenza di Cristiano Ronaldo nella capitale saudita, dovrà decidere il suo futuro, proprio come nella passata stagione.

Foto: Instagram Marsiglia