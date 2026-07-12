Greenwood al Fenerbahce: ci siamo! Le cifre (confermate) e la svolta

12/07/2026 | 17:45:07

Mason Greenwood si appresta a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Siamo ormai agli ultimi passaggi, operazione da circa 45 milioni, esattamente le cifre che vi avevamo indicato lo scorso 2 luglio quando si parlava di 55 milioni come richiesta rigida dell’Olympique Marsiglia. In realtà i francesi avevano necessità di vendere, certo non du svendere, e di realizzare la migliore cifra possibile, dovendo dare il 40 per cento della vendita in gran parte al Manchester United. Anche sull’ingaggio conferme assolute, base 7-8 milioni a stagione più bonus. Greenwood è atteso presto a Istanbul, la Roma ha seguito a lungo ma da diversi giorni aveva preferito defilarsi per concentrarsi su altri obiettivi.

Foto: Instagram Greenwood