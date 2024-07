Greenwood: “A Marsiglia per De Zerbi. Ho visto come fa giocare le sue squadre e mi ha colpito”

Mason Greenwood si è presentato come nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia, spiegando la scelta della compagine francese, dovuta quasi certamente a De Zerbi.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’OM è un grande club, con un pubblico incredibile e una grande storia. Ho avuto buoni colloqui con De Zerbi e conosco come fa giocare le sua squadre, ho visto il Brighton. Il mister ha idee tattiche precise, è stato un fattore importante. Il Brighton era piacevole da guardare in Premier, ora non vedo l’ora di cominciare a giocare qui sotto il suo comando”.

Impossibile, però, non parlare delle polemiche circa il suo passato: “Sono consapevole di tutto quello che c’è stato, ma non voglio rispondere. I miei sentimenti sono già stati espressi, tutta la storia è alle spalle. Io e la mia compagna Harriett ci siamo ricostruiti come coppia. Guardiamo avanti e non vediamo l’ora di iniziare questa avventura a Marsiglia”.

Foto: Instagram Marsiglia