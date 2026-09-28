Grecia: la nidiata sta spiccando il volo. Da Kostoulas a Karetsas e Tzolis

28/09/2026 | 19:45:35

Se c’è una Nazionale che, in seguito alle continue mancate partecipazioni a Europei e Mondiali, sta raccogliendo tutti i vari frutti che ha seminato nel corso degli anni, questa è la Grecia. L’inizio straordinario in Nations League, battezzato con due vittorie esterne sul campo della Serbia e della Germania, sono dei piccoli indizi che stanno cominciando a costruire delle prove. Il ventaglio della rosa ellenica, su cui può contare il CT serbo Ivan Jovanovic, si estende in una fitta ragnatela di qualità, quantità, esperienza e freschezza. Insieme a giocatori d’esperienza, che stanno vivendo le migliori fasi delle rispettive carriere, come Mavropanos, Pavlidis (bomber implacabile del Benfica con 74 gol in 123 partite) e Douvikas, super centravanti del Como, spiccano una serie di calciatori nati dopo il 2000 che si stanno consacrando ad alti livelli. La porta è difesa da Tzolakis, portiere dell’Hull City ottavo in Premier League; le fasce sono costantemente incendiate dai due super talenti Karetsas, passato in estate al Borussia Dortmund e Tzolis, diventato un punto fermo dell’Arsenal di Arteta dopo ottime stagioni al Club Brugge; in attacco, invece, si sta ritagliando sempre più spazio Kostoulas, punta del Brighton che, grazie ai suoi 3 gol fra campionato e Carabao Cup, sta trascinando i Seagulls ai vertici del calcio inglese. In questo mare di talento, manca Konstantelias, vittima di un brutale infortunio al crociato alla seconda presenza con i gialloneri del Dortmund, in cui aveva trovato la sua prima rete. Con una rosa così variopinta e perfetta nel connubio fra giovani e veterani, ambire alla qualificazione ai prossimi Europei, che mancano dal 2012, è il minimo indispensabile, ma anche l’inizio per un progetto tecnico che può fare sognare l’intera Grecia.

Foto: Instagram Tzolis