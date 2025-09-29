Grecia, i convocati del ct Jovanovic: tre gli “italiani”
La Grecia ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro la Scozia (9 ottobre) e la Danimarca (12 ottobre). Tra i presenti nella lista figurano tre “italiani”: l’attaccante del Como Douvikas, il portiere della Lazio Mandas e il neo arrivato alla Roma Tsimikas.
Questa la lista completa dei convocati dal Ct Ivan Jovanovic:
Portieri: Vlachodimos, Mandas, Tzolakis
Difensori: Mavropanos, Chatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas
Centrocampisti: Siopis, Zafeiris, Mantalos, Kourbelis, Mouzakitis
Attaccanti: Karetsas, Tzolis, Masouras, Konstantelias, Ioannidis, Pavlidis, Bakasetas, Douvikas.