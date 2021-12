Grealish sull’adattamento al City: “È stato molto più difficile di quanto pensassi, qui gli standard sono molto alti”

Jack Grealish ha parlato ai microfoni di Sky Sports della sua avventura al Manchester City: “Finora ho fatto bene, ma ho molto di più da dare. È stato molto più difficile di quanto pensassi. Sto ancora imparando e mi sto adattando: alcuni giocatori impiegano più di un anno per adattarsi qui, forse sarà lo stesso per me. Gli standard qui sono molto alti, dentro e fuori dal campo: credo sia questa la ragione per cui hanno avuto così tanto successo negli ultimi anni. Avere un cartellino del prezzo di 100 milioni di sterline significa che quando attraversi un periodo di crisi la gente ti chiede se vali davvero quei soldi. Lo capisco, ma devo considerare il privilegio il fatto che il club abbia investito così tanto su di me, e spero di poterlo ripagare con gol e trofei”.

FOTO: Instagram City