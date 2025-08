Tentativo dell’Everton per Grealish: la formula

06/08/2025 | 14:15:54

Il chiacchierato Jack Grealish nel mirino dell’Everton. Il calciatore del Manchester City potrebbe lasciare il club di Pep Guardiola per trasferirsi a circa 55 km dalla sua attuale casa. La società di Liverpool, infatti, stando a quanto riferisce The Athletic, avrebbe fatto un tentativo per ingaggiare in prestito l’esterno offensivo inglese. Colloqui in corso tra le parti, ma una cosa è sostanzialmente certa: il futuro di Grealish al Manchester City è lontano dall’Etihad Stadium.

Foto: Grealish, X personale