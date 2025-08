De Bruyne su Grealish: “Jack mi ha chiesto del Napoli? Forse”

06/08/2025 | 11:45:07

Il colpo grosso del calciomercato estivo del Napoli, Kevin De Bruyne, ha parlato della prossima stagione che si appresta a vivere l’intero popolo azzurro, lasciando un velo di curiosità attorno al nome di Jack Grealish. Volto noto del Manchester City, ex compagno di KDB, è reduce da una stagione non esaltante sotto la gestione di Pep Guardiola e difficilmente rientrerà nei piani del tecnico spagnolo. In merito alla questione riguardante una possibile richiesta di informazioni da parte del nativo di Birmingham, De Bruyne ha commentato, sorridendo, ai microfoni del Corriere dello Sport: “Se mi ha chiesto del Napoli? Maybe…forse”. Una frase che lascia tanta incertezza e una celata speranza per i sostenitori partenopei.

Foto: Instagram Manchester City