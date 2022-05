Graziano Cesari esclama duramente: “L’errore di Pairetto durante Spezia-Lazio è clamoroso”

Ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto Graziano Cesari il quale ha analizzato quanto accaduto durante Spezia-Lazio e ha esternato tutto il suo disappunto per la direzione di gara di Pairetto, rilasciando queste parole: “L’ errore è tristissimo, clamoroso ma tristissimo“. L’ex direttore di gara, prosegue il suo intervento aggiungendo anche quanto segue: “Ormai eravamo abituati a considerare certe dinamiche come assodate, granitiche, fuori da qualsiasi discussione. Fuorigioco e gol non gol, chi li discuteva più? Se tu riesci a pescare un offside di pochi centimetri, tutti reputano che non ci sia più nulla discutere, cosi invece è stato rimesso tutto in discussione”

Cesari conclude esternando parlando del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale a causa di questo episodio increscioso ha dovuto fermare Pairetto: “Sono molto vicino a Gianluca, provo comprensione per lui Non deve essere facile aver ereditato un gruppo di arbitri che si sono dimostrati senza personalità, senza la voglia di decidere, soprattutto sul terreno di gioco, per non prendersi responsabilità”

Foto: Premium Calcio