Graziani: “A Mourinho consiglio di risolvere i problemi nello spogliatoio. Karsdorp va protetto”

L’ex Roma, Ciccio Graziani, in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della vicenda tra Karsdorp e Mou. Le sue parole: “Fossi stato al posto del mister, con Karsdorp mi sarei comportato in maniera diversa. I panni sporchi si lavano in famiglia, dopo la partita avrei fatto i conti con lui ma non davanti alle telecamere. Evitando in questo modo che il difensore diventi vittima sacrificale. E se a Mou non è piaciuto il comportamento nel derby, bastava dirgli: Con il Sassuolo te ne stai a casa, poi casomai se ne riparla”

Foto: Gazzetta dello Sport