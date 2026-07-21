Gravissimo lutto per Maurizio Sarri: è morto il papà Amerigo

21/07/2026 | 10:07:32

Gravissimo lutto per Maurizio Sarri, nella serata di ieri è venuto a mancare il papà Amerigo all’età di 97 anni. Una passione enorme per il ciclismo, una cinquantina di corse da dilettante, due volte con la maglia azzurra, una passione nata nel 1940 quando con suo papà vide passare Coppi al Giro d’Italia. Non proprio appassionato di calcio, ma sempre attento elle evoluzioni di Maurizio: a Londra nel 2018 (quando Sarri allenava il Chelsea) vide per la prima volta dalla tribuna una partita del figlio. Amerigo lascia un vuoto enorme e una straordinaria eredità di principi morali e di valori. A Maurizio Sarri e alla famiglia le più sincere condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.