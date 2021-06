Gravina: “Vogliamo candidarci per ospitare un grande evento. Tifosi? Puntiamo a riaprire gli stadi dalla prima giornata di Serie A”

Raggiunto dal quotidiano spagnolo As, il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, ha affrontato il tema del ritorno dei tifosi negli stadi parlando di Euro 2020: “L’Europeo è un segnale di ritorno alla normalità. Nonostante le difficoltà, abbiamo voluto onorare questo impegno, è un messaggio di speranza per tutti. Stiamo lavorando per riaprire gli impianti dalla prima giornata della prossima Serie A. Senza tifosi il calcio perde la sua anima. Candidare l’Italia a Euro 2028? La FIGC ha l’obiettivo di candidarsi a un futuro grande evento, abbiamo capacità e voglia, studieremo bene come fare per non far aspettare altri 30 anni all’Italia”.

Foto: Sito Figc