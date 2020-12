Gravina: “Un laboratorio unico per i tamponi serve per evitare polemiche”

Gabriele Gravina, presidente della Figc ha parlato a in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale di oggi. Queste le sue parole sul laboratorio unico per i tamponi e sulla riapertura degli stadi: “Ritengo che ci debba essere una centralità di gestione per una serie di motivi, anche per dati scientifici o per evitare polemiche. Visto che ciò non è avvenuto ci incontreremo e ne parleremo nella speranza che quando lo faremo non servirà più. Fino al 7 gennaio siamo ingessati. Il mio è un auspicio, se si aprono tutti i settori, mi auguro si aprano anche gli stadi al pubblico“.

Foto: sito ufficiale Figc