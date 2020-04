Gravina: “Tutti si fermano mentre il calcio vuole andare avanti? Vi spiego perché”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni dell’Ansa soffermandosi sul futuro del calcio italiano. Queste le sue parole: “Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline che hanno deciso di fermarsi anzitempo senza riprendere le attività. Il calcio ha una sua specificità. Lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico. Le conseguenze di un’anticipata chiusura dell’attività sono sotto gli occhi di tutti provocherebbe un notevole danno sociale, prima ancora che economico, perché rischieremmo la paralisi a causa dei ricorsi di chi si dovesse sentire leso dei propri diritti. Vogliamo concludere quello che abbiamo iniziato nel rispetto della salute di tutti i protagonisti, per questo siamo a lavoro col Governo e con la nostra Commissione medica per stilare tutti protocolli necessari affinché lo si faccia in piena sicurezza”, ha dichiarato Gravina.

Foto: Twitter ufficiale FIGC