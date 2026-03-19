Gravina: “Tonali? Gli esami di oggi ci hanno dato rassicurazioni, siamo ottimisti”

19/03/2026 | 15:45:05

Gabriele Gravina ha parlato dell’infortunio che ha colpito Sandro Tonali ieri sera nel corso della partita tra Barcellona e Newcastle: “Tonali l’ho sentito in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c’è ma è di livello moderato. Gli esami di oggi hanno dato rassicurazioni, c’è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Oggi vedremo l’evoluzione della giornata, ma ci sono condizioni di ottimismo” le parole in conferenza stampa del presidente della FIGC.

Foto: Instagram Tonali