Gravina sulla Superlega: “Non si può soffocare la base del calcio italiano e internazionale”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ospite in un’università del Molise ha risposto ad una domanda attinente alla Superlega: “La forza e la passione del mondo del calcio sono legate ad una legge fisica fondamentale: si potrà riuscire ad avere il vertice con un’altezza sempre più elevata solo se la base sarà abbastanza larga. Quindi se loro pensano di soffocare la base del calcio italiano e internazionale non ci sarà mai un vertice. Questo lo dobbiamo capire una volta per tutte”.

FOTO: Sito FIGC