Gravina sulla Super Lega: “Il grande calcio non può fare a meno del mondo dilettantistico”

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato della Super Lega nel corso di una visita all’Aquila per una iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. Ecco le parole riportate dall’Ansa: “Non può esistere il vertice di una piramide se non c’è la base. Il grande calcio non può fare a meno del calcio dilettantistico. Dobbiamo trovare un equilibrio. Sarebbe farisaico ed ipocrita pensare che il mondo della dimensione economica, il calcio d’élite, o se preferite l’industria del calcio, non debba essere tenuto in debita considerazione, è lo stesso che ci fa assistere a traiettorie e gesti tecnici importanti. Tutti sanno quale è il mio pensiero: venendo dalla provincia io amo il calcio che è aggregazione, partecipazione, socializzazione, percorso di formazione”.

Foto: Sito Figc