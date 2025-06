Gravina sull’ipotesi Ranieri: “C’è stata un’idea, ma non c’erano le condizioni per andare oltre”

19/06/2025 | 11:08:38

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato con grande entusiasmo della nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale: “Abbiamo scelto con convinzione Gattuso, sa cosa significa indossare la maglia azzurra. Non ha paura di assumersi responsabilità e mette il gruppo davanti a tutto”. Gravina ha sottolineato anche l’impegno della Federazione nel sostenere il nuovo tecnico:

“Come Federazione lo sosterremo e gli daremo il massimo supporto per aiutarlo a costruire un gruppo ambizioso e coraggioso”. Aggiunge: “Con Rino collaboreranno Bonucci e Barzagli, figure fondamentali nello sviluppo dell’Identità azzurra” Il presidente della FIGC ha spiegato così la decisione di non proseguire con Claudio Ranieri:

“C’è stata un’idea. Prima di sentire Ranieri avevamo già avviato un percorso su un progetto alternativo, non ci siamo fatti trovare impreparati”. Gravina ha poi aggiunto:

“Con Dan Friedkin, con cui ho un ottimo rapporto, ci siamo confrontati con massimo rispetto, ma non c’erano le condizioni per andare oltre. È stata una scelta reciproca”.

Foto: twitter Figc