Gravina sul Black Lives Matter: “Noi non imponiamo nulla ai nostri ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa da Casa Azzurri, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato dell’iniziativa di inginocchiarsi per il Black Lives Matter: “Massimo rispetto per tutte le forme di dimostrazione contro la discriminazione razziale. Noi non imponiamo nulla, noi lasceremo liberi i nostri ragazzi. Chi conosce la Figc sa che noi poniamo in essere ogni attività contro ogni forma di razzismo. Questo non può essere frutto di imposizione, ognuno assume le sue convinzioni attraverso le sue sensibilità più o meno tangibili. Con i ragazzi ne avevamo parlato, sapevamo che il Galles lo avrebbe fatto ed era previsto nel protocollo pre gara. I ragazzi sono stati liberi, qualcuno si è inginocchiato e altri hanno applaudito come i tifosi”.

Foto: Sito Figc