Gravina su Buffon: “La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio della Nazionale”

Gianluigi Buffon continuerà il suo impegno con la Nazionale. Nel comunicato dell’annuncio, ci sono anche le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Gigi è una risorsa straordinaria per la FIGC e per la Nazionale – dichiara Gravina – si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra. Coerentemente con quanto annunciato nel giorno della sua presentazione, dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo al corso di Coverciano, è mia intenzione coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all’interno della struttura. La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio della Nazionale e rappresenta una bellissima notizia per tutto il calcio italiano”.

Foto: twitter FIGC