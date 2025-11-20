Gravina: “Sono convinto che andremo ai Mondiali. Serve ottimismo”

20/11/2025 | 16:55:40

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto alla settima edizione dello Sport Industry Talk di RCS.

Queste le sue parole: “Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di farlo. Devo essere ottimista necessariamente, altrimenti corriamo il rischio di entrare in una crisi depressiva. Il calcio non è quello di vent’anni fa o di trent’anni fa: oggi si può vincere, ma si può perdere contro tutti. Il mio ottimismo deriva dall’entusiasmo che vedo all’interno di questa squadra”. Gravina ribadisce totale fiducia nel gruppo e nel CT: “Credo in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole far emergere”.

Foto: sito Figc