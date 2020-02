Gravina: “Serie A, si dovrebbe giocare a porte chiuse già da domenica. Così come Inter-Ludogorets”

Queste le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC,a margine del Consiglio Federale odierno: “Il Consiglio è stato sui temi del giorno, è stato eletto Paolo Dal Pino come vice presidente della federazione: era l’unica candidatura, condivisa con tutte le componenti. Abbiamo fatto un’analisi sulle problematiche e la gestione dei giovani e, ispirati da un senso di responsabilità, abbiamo tolto tutto ciò che non è indispensabile. Abbiamo annullato gli stage richiesti dal Ct Roberto Mancini e annullato altri corsi di formazione. Abbiamo deciso di rinviare due giornate del campionato di Lega Pro girone A e B, lo stesso per la Serie B e la Serie D. Tutto ciò nelle regioni coinvolte. Sono emerse criticità importanti in questo momento delicato del Paese, ma non va creato allarmismo. Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è tanto il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo. Inter-Ludogorets? Questa mattina ho inoltrato al ministro Speranza, una richiesta ufficiale per quanto riguarda la gara di Europa League tra Inter e Ludogorets: siamo in attesa di un riscontro che ci è stato preannunciato positivo per lo svolgimento della partita a porte chiuse. E’ ovviamente vietata la trasferta per i tifosi delle zone a rischio”.

Foto: Twitter ufficiale FIGC