Gravina: “Senza elezioni entro il 2 dicembre, Cicala sarò commissario della Lega di Serie A”

Durante il Consiglio Federale svoltosi questa mattina presso gli uffici della FIGC è stato affrontato il tema riguardante la questione Serie A dopo le dimissioni di Gaetano Micciché. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato così in conferenza stampa: “Micciché ha fatto le sue scelte, ma spero torni sui suoi passi. Alla luce però di queste comunicazioni ho proposto alla Lega, non in forma di conflitto e competizione nei confronti dell’AD di A, di convocare un’assemblea senza indugio e che è in programma il 2 dicembre. Non vogliamo creare rapporti di invasione nella Lega. Qualunque sarà l’iter non ci sarà mai da parte mia la disponibilità nel ricoprire la carica di commissario. Dunque ho proposto la nomina di Mario Cicala come commissario ad acta a partire dal 3 dicembre solo qualora non ci fossero le elzioni il giorno prima”.

Foto: Twitter ufficiale Figc