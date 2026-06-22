Gravina: “Sarei dovuto andare via prima”

22/06/2026 | 11:28:34

Gravina fuori dall’hotel romano, da cui a breve conosceremo il nome del suo sostituto, si è congedato brevemente dai giornalisti con un augurio al suo successore: “Auguri ai due candidati, chiunque sia il nuovo presidente sono sicuro che il calcio continuerà ad essere in buone mani. Nel documento che avete letto tutti, ci sono le mie idee. Una cosa che avrei voluto fare e non ho fatto? Sarei dovuto andare via prima”. Adesso la palla passerà a breve tra i piedi di Malagò o Abete, che raccoglieranno la Federazione in un momento importante della sua storia.

Foto: X FIGC