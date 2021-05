Gravina: “Salernitana promossa in Serie A? Con Lotito presidente non potrà iscriversi”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in un’intervista a Radio Rai, ha detto la sua sulla possibile promozione in Serie A della Salernitana che ha come proprietario il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all’art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consente le partecipazioni in più società a livello professionistico. Il presidente Lotito ha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri alla Salernitana per questo storico traguardo che potrebbe centrare, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato”.

FOTO: Sito ufficiale Lazio