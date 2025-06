Gravina: “Rilancio con Spalletti? Non posso dirlo, ci parleremo. Ranieri? Non è il momento di fare nomi”

08/06/2025 | 11:58:30

Gabriele Gravina torna a parlare dopo il 3-0 incassato dalla Nazionale a Oslo. Il presidente della FIGC ha parlato anche del tema allenatore, rovente in queste ore: “Rilancio con Spalletti? Non posso dirlo. Stiamo parlando: con grande senso di responsabilità dobbiamo trovare un modo di rilancio domani sera e poi dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni per affrontare le ultime sei partite, sapendo che la Norvegia arriverà poi in Italia. Non c’è un appuntamento fissato per martedì, c’è un continuo contatto. Io parlo tantissimo con Luciano, abbiamo parlato ieri sera fino a tardi. Lui è una persona molto responsabile, gli faccio i complimenti. Oggi continueremo a parlare e poi vedremo cosa verrà fuori. Ranieri? Sia Claudio sia sua moglie sono persone straordinarie. Dopo tanti anni di sacrifici, di tensioni, di soddisfazioni ha deciso di scegliere un altro percorso. Se è un nome? Ci sono tanti nomi, ma non è il momento dei nomi: è il momento di rispettare il nostro commissario tecnico”.

Foto: twitter FIGC