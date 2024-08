Gravina: “Ricandidatura? Non ho alcuna intenzione di fare un passo indietro”

“Non ho alcuna intenzione di fare un passo indietro. L’ho già detto pubblicamente e l’ho ribadito privatamente anche al ministro Andrea Abodi: scioglierò la riserva più avanti, dopo essermi confrontato con tutte le componenti federali”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così con l’ANSA le dichiarazioni del ministro per lo Sport e i giovani contenute in un’intervista al Corriere dello Sport. “Gravina ha detto a me che intende fare un passo indietro, ma vuole essere libero di decidere, non accetta imposizioni”, le parole del ministro al quotidiano.

Foto: twitter FIGC