Gravina: “Riapertura stadi al 50% è un grande risultato. Vaccino arma più sicura per combattere il Covid”

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato anche della situazione del Covid e della riapertura degli stadi. Ecco le sue parole:

“Al momento considero un grande risultato l’apertura degli impianti al 50%, pur consapevole che per alcune realtà possa essere penalizzante. Siamo stati i primi come Nazionale a richiedere il vaccino e a farlo. Rappresenta l’arma più sicura e veloce per combattere la pandemia”.

Foto: Twitter FIGC