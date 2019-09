Gravina: “Questo è il momento delle nostre Nazionali”

A margine della partita di Castel di Sangro tra la nostra U21 e quella del Lussemburgo, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del momento delle nostre Nazionali ai microfoni di Rai Sport: “Questo è un po’ il momento delle nostre nazionali. L’azzurro comincia ad andare di moda. Per l’Europeo U21 c’è un po’ di rammarico, ma ormai è passato. Da quell’esperienza negativa abbiamo saputo trarre aspetti positivi come i tanti ragazzi forniti alla Nazionale maggiore. Roberto Mancini trasmette grande serenità a tutto l’ambiente e la sua squadra esprime una qualità di gioco ed un equilibrio che ci aspettavamo, ma non così velocemente ed in maniera così forte“.

Foto: twitter FIGC