Gravina: “Questa lotta tra la Uefa e i club non fa bene al mondo dello sport. Bisogna vigilare sui bilanci”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Rai Radio 1 ed è tornato a parlare del progetto Superlega con lo scontro tra la Uefa e alcuni club. “Sbaglia chi non rispetta i principi ai quali bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, scritti nella Carta Olimpica e negli statuti delle Federazioni. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport e ai club, io mi auguro che nel giro di qualche ora ci possa esser una soluzione in questa continua lotta tra Uefa e alcuni club”.

Poi sulla crisi che ha colpito questo settore. “Oggi il mondo del calcio è indebitato quasi di 5 miliardi, dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi e gli investimenti. Dobbiamo rispettare la legge 91 che obbliga le Federazione a garantire la continuità aziendale. Mi sono permesso di dire che nella stagione 21-22 faremo una raccomandazione di non superare la soglia dei costi 20-21, sarà inserita nel regolamento. Negli anni successivi eventualmente potremmo ipotizzare un abbattimento dei costi”.

FOTO: FIGC