Gravina: “Questa è l’Italia che sognavamo. Il nostro è un modello vincente”

In occasione della chiusura di Casa Azzurri il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato del cammino di questa Italia: “Ciascuno di noi ha impresse le immagini degli Azzurri che festeggiano in campo ringraziando i tifosi. Credo che questa Nazionale rappresenti un regalo per l’Italia e per tutti gli italiani dopo diversi mesi di sofferenza. E’ l’Italia che sognavamo e che i tifosi volevano, il gioco e il collettivo sono stati i protagonisti indiscussi. Sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto questo sia stato generato solo dalle ultime tre vittorie, l’entusiasmo ritrovato non è conseguenza degli ultimi risultati ma affonda le sue radici in un percorso esaltante quanto organizzato e partecipato che dura da tre anni. Quello italiano è un modello vincente in diversi ambiti che trova un valore aggiunto grazie ai risultati sportivi”.

Foto: Twitter Figc