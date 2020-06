Gravina: “Quarantena soft? Bellissima notizia per tutti gli appassionati di calcio”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto così ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve: “Ho sentito poco fa il Ministro (Spadafora, ndr), che mi ha preannunciato un grande impegno, come previsto, su questa quarantena trasformata in quarantena soft. E’ una bellissima notizia, per noi dirigenti e per tutti gli appassionati di calcio”.

Foto: Twitter ufficiale FIGC