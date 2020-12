Gravina: “Pronti per la riforma dei campionati. Mancini? Nessun problema”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha ripercorso le tappe più significativo del suo mandato da numero uno del calcio italiano e ha fatto il punto sul futuro prossimo, compreso ciò che riguarda il futuro del ct Mancini in Nazionale: “Il momento più esaltante è stata la mia elezione, il 22 ottobre del 2018, per le modalità e il consenso: credo che nei contenuti, nei modi e negli impegni si possa parlare di rinascimento del calcio. La prossima rivoluzione sarà dare contenuto all’espressione della sostenibilità: mi riferisco alla riforma dei campionati, i tempi ce lo impongono. Ho avuto momenti di grande esaltazione grazie alle nostre nazionali, i risultati ci hanno dato energia per superare un momento difficile. Quando in Francia si è deciso di sospendere il campionato, ho visto crollare una prospettiva, perché ho avuto paura per il mio progetto sul calcio italiano e per l’entusiasmo dei tifosi. Mancini? Con lui non ci sono problemi, c’è grande sintonia sulla progettualità e un contratto che fino al dicembre 2022“.