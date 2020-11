Gravina: “Preoccupato per il mancato coordinamento con le ASL. Figuraccia internazionale”

A margine del consiglio federale tenutosi oggi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato della sua preoccupazione per la mancanza di collaborazione e coordinamento tra le società e alcune ASL. Una situazione che genera caos e una figura non bella per l’Italia.

Queste le sue parole: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, i regolamenti prevedono che la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta comunque delle sanzioni. In un momento di difficoltà serve massima unità e compattezza da tutte le parti e la mancanza di coordinamento la vedo come una sconfitta. Ci siamo mossi questa mattina con i ministri competenti per avere riscontri come coordinare meglio le situazione. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico. Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo. Ho aperto i lavori del consiglio federale informando sull’intensificarsi delle relazioni intercorse con le istituzioni al fine di uniformare le procedure”.

Foto: Twitter FIGC