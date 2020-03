Gravina: “Precedenza ai campionati nazionali, vorremmo riprendere il 2 maggio”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha commentato la decisione di rinviare gli Europei presa ieri dall’UEFA: “Il rinvio dell’Europeo era un auspicio condiviso da tutti. Adesso ci sono maggiori possibilità di posizionare alcune date nei mesi di maggio e giugno, sperando sia sufficiente per la deadline del 30 giugno. La posizione emersa nel confronto tra le federazioni è quella di dare priorità alle competizioni nazionali, con la possibilità di inserire date internazionali. Daremo priorità al nostro calendario, sappiamo che i campionati nazionali sono autonomi. Lavoriamo sull’ipotesi di riprendere il 2 maggio e quindi di poter completare i campionati. Eventualmente sforando a luglio se non dovessimo farcela al 30 giugno. Taglio degli stipendi dei calciatori? Non può essere un tabù in tempi di emergenza come questi: è un momento di crisi per tutti, siamo tutti chiamati a un gesto di grande responsabilità.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FIGC