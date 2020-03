Gravina: “Potremmo bilanciare il campionato su due stagioni. Europei? Vanno rinviati”

“Stiamo navigando a vista in un clima di nebbia assoluta. Sono convinto che il 3 aprile sia una data forse troppo vicina per pensare a una ripartenza immediata di tutte le attività, non solo quelle sportive ma anche quelle economiche. Per questo ho iniziato a parlare di una possibile ripresa ai primi di maggio, ma anche questa data al momento è del tutto teorica.” Così ha parlato questa mattina alla trasmissione il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alla trasmissione Radio Anch’io lo Sport di RAI Radio 1. Ha poi aggiunto: “Fra le diverse ipotesi ho preannunciato anche la possibilità di non assegnazione del titolo, di congelamento della graduatoria o del ricorso a playoff e playout. Se non sarà possibile portare a termini i campionati, adotteremo altre decisioni. Non è escluso anche che il campionato di oggi possa essere bilanciato su due stagioni diverse. Europei? Domani chiederemo un atto di responsabilità da parte della UEFA e un contributo di tutte le Federazioni a un percorso che miri alla tutela della salute degli atleti e di tutti i nostri tifosi e di tutti i cittadini del mondo, perché è un problema che non riguarda solo l’Italia.”