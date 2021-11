Gravina: “Per stadi al 100% aspettiamo l’ok. Commissariamento della LND? Chiesto parere al Collegio di Garanzia”

Al termine del Consiglio Federale in cui il tema era la Lega Nazionale Dilettanti, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al termine della riunione. Ecco le sue parole sul possibile commissariamento della LND: “Ci sono situazioni che meritano approfondimenti dal punto di vista della legittimità o non legittimità: siamo rimasti ognuno della propria posizione e ho ritenuto opportuno chiedere all’organo consultivo del Collegio di Garanzia un parere sull’ipotesi di commissariamento. Abbiamo delle criticità in termini di gestione ordinaria che oggi generano preoccupazione, come quella che ha generato la decadenza dell’organo del Consiglio Direttivo con tutto ciò che questo comporta“.

Sulla capienza degli stadi al 100%: “Nessuna novità. Aspettiamo l’evoluzione di questa pandemia e che qualcuno dia l’ok alla sottosegretaria Vezzali per provare in via sperimentale questa capienza al 100%“.

Foto: sito FIGC