Gravina: “Per qualificarci al Mondiale abbiamo tutte le carte in regola. Si sapeva che dopo Euro 2020 mantenere alto il livello competitivo non sarebbe stato facile”

Gabriele Gravina ha parlato a margine di un seminario all’Università di Teramo soffermandosi sull’Italia e la possibile qualificazione a Qatar 2022: “Dopo aver centrato 53 anni dopo questo trofeo importantissimo, sappiamo benissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci, c’è stato, ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire in tempi rapidi e poter centrare l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali“.

FOTO: Sito FIGC