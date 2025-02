Gravina: “Orgogliosi di organizzare in Italia la Unity Euro Cup”

L’Italia ospiterà l’edizione 2026 della Unity Euro Cup, torneo che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso il gioco del calcio. Ad annunciarlo è stata la UEFA, con Gabriele Gravina che ha così commentato: “Siamo orglogliosi di poter organizzare in Italia la ‘Unity Euro Cup’ e ringrazio la UEFA per la fiducia che ha riposto nella Federazione. Sarà l’occasione perfetta per consolidare il grande lavoro che stiamo portando avanti, valorizzando il tema dell’inclusione, uno dei pilastri della Strategia di Sostenibilità 2030. Nella nostra visione a lungo termine, il calcio si offre come strumento per contribuire alla realizzazione di una società più accogliente, più consapevole e maggiormente integrata”.

FOTO: Twitter FIGC