Gravina: “Orgogliosi dell’Under 21, siamo una grande squadra”

La doppietta di Scamacca e le reti di Pinamonti e Marchizza hanno dato i tre punti all’Italia Under 21 e la qualificazione alla seconda fase dell’Europeo di categoria, 4-0 il risultato finale ai danni del Lussemburgo.

Ha commentato così il risultato ottenuto dagli Azzurrini il presidente federale Gabriele Gravina:

“La qualificazione alla seconda fase dell’Under 21 ci rende molto orgogliosi, ma al di là del risultato sportivo quello che va sottolineato è lo spirito, l’organizzazione e i valori messi in campo dal gruppo di Nicolato, con il quale mi sono già congratulato. Le criticità del momento hanno sottoposto ad uno stress ulteriore i giocatori e lo staff, eppure grazie al lavoro del Club Italia, di tutto lo staff e dell’Under 20, chiamata a sostituire i compagni più grandi in un’occasione decisiva, siamo riusciti a fronteggiare tutte le difficoltà, dimostrando di essere un’unica grande squadra”.

