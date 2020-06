Gravina: “Oggi ha vinto il calcio. Playoff e playout per mantenere il merito sportivo”

Dopo il Consiglio Federale, (qui tutte le decisioni) il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Per mantenere il merito sportivo abbiamo stabilito di inserire i playoff e playout come prima soluzione per chiudere il campionato; poi viene l’algoritmo. Partiremo con la Coppa Italia che sarà il primo trofeo post-Covid 19, quindi deve essere un motivo di orgoglio. Il 20 partiremo con la Serie A. Se entro il 10-15 luglio non dovessero esserci più le condizioni per poter andare avanti col campionato, sarà introdotto questo format diverso, come auspicato dalla Uefa. Il numero di squadre non è stato deciso, ho la delega e lo stabiliremo prima dell’inizio del campionato, ma penso sia un lavoro inutile perché il campionato sarà portato a termine. Oggi ha vinto il calcio, che ha dimostrato coerenza. Andremo avanti come altri tre dei principali cinque campionati europei, sono sicuro che troveremo compattezza con le varie componenti, compresa la Lega Serie A della quale non sono state accolte richieste perché non in linea con quanto stabilito il 20 maggio. Penso che un mini-torneo sia meglio dell’algoritmo, che poi è una semplice media ponderata, per stabilire il merito sul campo. La Lega di A ha accettato quello che era il nostro algoritmo che tiene conto della media punti fatta in casa e fuori moltiplicata per le gare da disputare. Spero che anche questo non serva a nulla, comunque faremo riferimento alla classifica finale”, ha chiuso Gravina.

Foto: Twitter ufficiale Figc