Gravina: “Nonostante le difficoltà, campionato portato a termine in modo straordinario. Italia pronta per l’Europeo”

Nel corso dell’evento Lo sport che verrà organizzato dal Foglio Sportivo è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha affrontato vari temi partendo dalle difficoltà economiche che vive il calcio a causa della pandemia: “Chi ha memoria ricorderà che alla ripartenza della scorsa stagione, per chiudere il campionato 2019/20, lanciai un allarme sulle difficoltà del campionato che avremmo dovuto affrontate nell’anno successivo, ovvero quello appena concluso. A causa di una pandemia ingovernabile non riuscivamo a governare tutti i processi ed eravamo tutti molto preoccupati per la partenza in ritardo, il calendario intasato e le difficoltà economico-finanziarie, ma il risultato è stato straordinario. Abbiamo vissuto tutta la stagione con grande preoccupazione, ma domenica dopo domenica il campionato è stato avvincente e ha regalato incertezza fino all’ultimo. L’unico neo è stata l’impossibilità di far partecipare i tifosi al campionato, siamo partiti con quelle 1.000 presenze che abbiamo dovuto abbandonare, è stata l’unica pecca di questo campionato”.

Sull’Europeo: “Siamo pronti, la struttura organizzativa sta dando dimostrazione di capacità ed efficienza, siamo impegnati nel garantire la massima sicurezza e tutela della salute. Non solo dei protagonisti in campo, ma di tutti coloro che potranno partecipare. Il 25% di presenza dei tifosi sarà un evento esplosivo perché forse non siamo più abituati a tanto entusiasmo nei nostri stadi, ma sarà sicuramente un momento di grande esaltazione e un valore aggiunto per la competizione”.

Foto: Sito ufficiale Figc