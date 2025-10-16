Gravina: “Non giocare con Israele? Sarebbe stato meglio perdere a tavolino e non andare al Mondiale?”

16/10/2025 | 15:49:12

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a margine del Consiglio Federale di oggi, dove alla stampa presente ha risposto alle domande, tra cui quella su Italia-Israele e magari non giocare quella partita: “I disordini non erano annunciati, sono stati causati da soggetti che hanno a che vedere con i Pro Pal, mi sembrava una gang organizzata solo per distruggere e demolire. Io credo che chi ha detto di non giocare la partita ha detto una grande idiozia. Noi avremmo dovuto perdere la partita, prendere una penalizzazione e mandare Israele al mondiale? Faccio fatica a comprendere questo, noi facciamo calcio e dobbiamo aggregare. L’ambiente e il clima all’interno dello stadio è stato un clima di festa, di gioia e di serenità. Chi ha vinto ha vinto, chi ha perso ha perso e con rapporti sereni con la dirigenza israeliana. Sarà stato un segno del destino ma la partita è arrivata pochi giorni dopo la sospensione di un conflitto che sembrava inarrestabile. La scelta è stata quella di demolire la città di Udine, non si possono commentare queste scene. Questa è guerriglia, poi si chiede di non giocare una partita di calcio?”.

Foto: sito FIGC