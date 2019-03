Niente Serie A in Cina. Almeno stando alle parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto così ai microfoni di Rai Sport: “La Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama ‘italiano’. L’accordo con la Cina prevede un progetto ampio, che riguarda la competizione e la preparazione. Noi vogliamo andare in Cina e loro vogliono venire da noi in Italia”.

Foto: Twitter ufficiale Figc